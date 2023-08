Lixo jogado nas ruas de Feira polui o Rio Jacuípe: vereador apela por ‘consciência’

O vereador Jurandy Carvalho abriu uma campanha de conscientização sobre o descarte do lixo residencial e comercial urbano ao anunciar a limpeza do Três Riachos, afluente do Rio Jacuípe que é atingido nesse trecho pelo despejo das águas pluviais da cidade acompanhada da enorme quantidade de lixo jogada nas ruas de Feira de Santana.

Ao lado de João Banha Gomes, responsável por.parte da manutenção ambiental da Prefeitura Municipal, o vereador garantiu a limpeza mas fez o apelo à conscientização da população da cidade:.”Não jogue lixo na rua. Nós temos uma ótima coleta em Feira de Santana”. Veja o vídeo: