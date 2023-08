Artistas recriam a Trilogia do Reggae para ajudar Nunes Natureza

Tonho Dionorina, Jorge de Angélica e Gilsam estão junto mais uma vez formando a Trilogia do Reggae, 10 anos depois da primeira apresentação com esse formato na ‘concha acústica’ do Centro de Cultura Amélio Amorim. Desta vez o trio de reggae vai se apresentar na ‘Casa Noise’ (Kalilândia) e por uma causa beneficente: ajudar o regueiro Nunes Natureza, figura popular em Feira e ligado aos primórdios da introdução do reggae na cultura local. Nunes vai fazer uma cirurgia oftalmológica. O show acontece no próximo dia 25, a partir das 20 horas.

