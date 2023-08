Editora da UEFS relança livro de Eurelino Coelho sobre o PT

“Uma Esquerda para o Capital: o transformismo dos grupos dirigentes do PT (1979-1998)”, de autoria do docente Eurelino Coelho, terá a sua 2ª edição lançada, pela UEFS EDITORA, nesta próxima quinta-feira, 10, às 16h, no Hall do Auditório Central no campus da UEFS em Feira de Santana.

O autor é professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), onde atua nos cursos de pós-graduação e graduação em História e coordena o Laboratório de História e Memória da Esquerda e das Lutas Sociais (LABELU). Tem experiência nas áreas de Metodologia da Pesquisa e História Contemporânea, com ênfase em história dos partidos e movimentos de esquerda.

Também serão lançados nesta tarde/noite:

Em Linguística, a obra Cartas Brasileiras (1809-2000): coletânea de fontes para o estudo do português: Volume 5 : Acervo da Família Estrela Tuy (1920-2000), das organizadoras: Zenaide de Oliveira Novais Carneiro, Priscila Tuy Batista e Norma Lucia Fernandes de Almeida, sob a Coordenação Geral das docentes Zenaide de Oliveira Novais Carneiro e Mariana Fagundes de Oliveira Lacerda.

Na área de Música, “A autorregulação da aprendizagem no meio musical: diálogos e pesquisas”, organizada pelas docentes Mônica Cajazeira Santana Vasconcelos e Cristiane Hatsue Vital Otutumi.

Em Educação, serão lançados os livros Darwinismo e racismo científico no Brasil, organizado por Claudia Sepulveda, Yaci Farias, Ricardo Machado e Juanma Sánchez, com ilustrações de Paula Hollanda e o livro A história da Educação na formação do Estado Republicano: entre ditaduras e resistências democráticas, organizado pelos professores Antonieta Miguel e José Augusto Ramos da Luz.

Na área de Biologia, a obra “Peixes e águas da Chapada Diamantina – Bahia: Vida e história no alto Rio Paraguaçu”, organizada por Alexandre Clistenes de Alcântara Santos, Luisa Maria Sarmento Soares