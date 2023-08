Natalia Pasternak no Giro Nordeste desta terça-feira (8), na TVE

As histórias de vida, estudos científicos, pesquisas sobre tratamentos alternativos, além dos livros escritos pela bióloga Natalia Pasternak, serão alguns dos temas do Giro Nordeste desta terça-feira (8), na TVE. A atração semanal começa às 19h, e entrevista personalidades nordestinas e nacionais com a participação de jornalistas das emissoras públicas de TV e rádio do Nordeste.

Bióloga e divulgadora científica, Natalia é microbiologista, professora de Ciência e Políticas Públicas na Universidade de Colúmbia (EUA) e presidente do Instituto Questão de Ciência (IQC). É autora dos livros ‘Ciência no cotidiano: Viva a razão. Abaixo a ignorância!’, vencedor do prêmio Jabuti em 2021, na categoria ‘Não ficção – Ciências’, ‘Contra a realidade: A negação da ciência, suas causas e consequências’ e ‘Que bobagem! pseudociências e outros absurdos que não merecem ser levados a sério’, lançado no último mês de julho de 2023.

Ao vivo e sem intervalos, o programa Giro Nordeste será ancorado por Juraci Santana, jornalista da TVE Bahia, com a participação de jornalistas de outros estados. Além da Bahia, o Giro Nordeste também é exibido em Sergipe, Ceará, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo e Espírito Santo.

Acompanhe a TVE nas redes sociais:

instagram.com/tvebahia

tiktok.com/@tvebahia

facebook.com/tvebahia

youtube.com/tvebahia

twitter.com/tvebahia