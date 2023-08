Zé Neto apresenta projeto de duplicação do Contorno de Feira no dia 18

No próximo dia 18, uma sexta-feira , às 10horas, no Teatro da CDL de Feira de Santana, o deputado federal Zé Neto, pré candidato do PT a Prefeitura de Feira de Santana, apresenta o projeto da última etapa de duplicação do trecho da avenida do Contorno que vai do Viaduto do Cajueiro à Cidade Nova, saída para Serrinha.

É o trecho mais denso do percurso, cujo fluxo é de 35 mil veículos por dia. Tal trecho é o mais desafiador, dada a grande importância para Feira de Santana e para o Brasil, diz o deputado, acrescentando que foram incluídos a construção de 5 passarelas e 3 viadutos, na extensão do Contorno que será duplicada, para facilitar a mobilidade

Nesta segunda-feira, 7, o deputado e aliados estiveram no escritório central do DNIT em Salvador conversando sobre o projeto.