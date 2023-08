IPHAN lança edital de 75 milhões para patrimônios imateriais da cultura popular

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), órgão vinculado ao Ministério da Cultura, abriu inscrições para o edital do programa nacional do patrimônio imaterial, as inscrições ficam abertas até 8 de setembro.São R$ 7,5 milhões para o desenvolvimento de projetos para preservação do patrimônio cultural imaterial.

O objetivo é preservar as práticas, conhecimentos, expressões, celebrações e tradições da cultura nacional, transmitidas de geração em geração.

Órgãos dos governos federal e estaduais, universidades e instituições de ensino superior podem enviar propostas.

Organizações da sociedade civil, agências de desenvolvimento e organizações privadas ligadas à cultura e à pesquisa também podem se inscrever no edital.

O presidente do Iphan, Leandro Grass, fala sobre o programa nacional do patrimônio imaterial e convida as pessoas para participar:

Esse valor é muito mais do que aquilo que foi investido nos últimos quatro anos. Estamos falando de uma única ação, ainda temos outras. portanto, quero fazer um convite a todos e todas vocês a nos ajudarem nesta divulgação, na aplicação desse orçamento, que é do povo, e visa justamente fortalecer a cultura popular”.

O Programa Nacional do Patrimônio Imaterial é voltado a iniciativas que utilizem o novo inventário nacional de referências culturais; O guia do inventário nacional de diversidade linguística e estejam inscritas em um dos livros de registro do Iphan.

Para saber mais acesse o site www.gov.br/iphan ou envie mensagem para comunicacao@iphan.gov.br