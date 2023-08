Obras de ciclovia avançam em avenidas de Feira de Santana

A construção da ciclovia na avenida Francisco Fraga Maia está a todo vapor. À medida que a obra avança com a preparação da base e o assentamento do meio fio, os serviços de implantação do piso em concreto semi polido vão sendo executados.

Esse material é adequado para áreas abertas, sendo ideal para a prática esportiva como caminhada e corrida.

A construção da ciclovia teve início nas proximidades do viaduto Wilson Falcão [interliga as avenidas Maria Quitéria e a Fraga Maia] e segue até o cruzamento com a rua Tijuca. São no total cerca de 3 quilômetros de extensão.

A estrutura também será dotada de sinalizações horizontal e vertical para garantir a segurança dos ciclistas.

Os investimentos na mobilidade urbana são do Governo Municipal e priorizam a segurança de quem faz uso da bicicleta como meio de transporte, atividade esportiva e para o lazer.

“O pedestre é prioridade na mobilidade urbana, assim como o ciclista. As bicicletas são uma alternativa de transporte barata e não poluente”, afirma o secretário municipal de Transportes e Trânsito, Sérgio Barradas Carneiro.

Outra importante artéria que está sendo contemplada com a construção de ciclovia é a avenida Noide Cerqueira, que terá 7,5 km extensão. Nesta artéria os serviços também seguem em bom ritmo e estão sendo executados no sentido bairro/Centro.