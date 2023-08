Documentário conta experiência de alunos de Paulo Freire: hoje na TVE

Nesta quinta-feira (10), às 20h, a TVE exibe o documentário ‘40 Horas na Memória: Resgate da Experiência dos Alunos de Paulo Freire em Angicos’, com direção de Passos Jr. e produção da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa). A obra traz o depoimento de 19 ex-alunos do método de Paulo Freire e a experiência que os tirou do analfabetismo.

Em 1963, há exatos 60 anos, foi realizado na pequena cidade de Angicos, no sertão do Rio Grande do Norte, o programa piloto de alfabetização de jovens e adultos, sob a supervisão e método do educador Paulo Freire. A ideia, trazida de Recife pelos Círculos de Cultura, era de conseguir alfabetizar adultos de forma rápida e barata. A entrega dos diplomas da primeira turma tiveram a presença do então presidente, João Goulart.

No documentário, os ex-alunos, já idosos na faixa dos 70 anos, relatam o acontecimento do seu ponto de vista. Eles contam as transformações que a experiência permitiu na vida deles, como a capacidade de votar, a consciência cidadã e a diferença para as gerações seguintes.

Acompanhe a TVE nas redes sociais:

instagram.com/tvebahia

tiktok.com/@tvebahia

facebook.com/tvebahia

youtube.com/tvebahia

twitter.com/tvebahia