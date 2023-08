Exposição “Aleixo Belov” fica no Parque do Saber até setembro

A exposição “Aleixo Belov” fica no Museu Parque do Saber Dival Pitombo até o dia 30 de setembro. A mostra traz ao público um pouco da história do velejador que já deu cinco voltas ao mundo, sendo três delas em solitário no veleiro Três Marias. A entrada é gratuita e aberta ao público de segunda a sábado, das 8h às 12h e das 14h às 17h. O Museu Parque do Saber fica localizado na rua Tupinambás, bairro São João, próximo ao Boulevard Shopping

O público tem acesso a fotografias das viagens feitas por Belov, assim como objetos trazidos pelo comandante, a exemplo de conchas raras e uma escultura de madeira intitulada “dançarinos de bali”. Os itens são parte do acervo do Museu do Mar Aleixo Belov, em Salvador.

O Parque do Saber é mantido pela Prefeitura de Feira de Santana, vinculado à Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicações e Cultura, Egberto Tavares Costa (Funtitec).

Foto: Valdenir Lima