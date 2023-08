Professor José Jerônimo na festa de Santa Clara no Convento do Desterro

O encerramento dos festejos em louvor à Santa Clara, no Convento do Desterro, em Salvador, padroeira da televisão e também do primeiro monastério feminino da América Latina, foi marcado por uma missa festiva, quermesse, música ao vivo, encontros e reencontros. Ex-alunas do Orfanato da Imaculada Conceição, que funcionava na casa religiosa também estiveram presentes no momento celebrativo.

Um dos convidados pelo capelão do Desterro, frei Mario Erky e as irmãs franciscanas do Sagrado Coração de Jesus, para este momento festivo, foi o professor aposentado da UEFS e ex- monge beneditino, José Jerónimo, que ao final da missa falou aos presentes, em especial aos estudantes da tradicional escola católica da capital baiana, o Colégio Franciscano Santa Clara, que neste mês celebra 58 anos de serviços prestados à população.

Embora emocionado, ele não perdeu as características de um bom mestre e direcionou sua reflexão ao público estudantil, quando pontuou aos presentes sobre a importância de cada um viver sua fase, criança viver o tempo da infância, adolescente viver a adolescência e adulto ser adulto.