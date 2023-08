Novo romance de Jolivaldo Freitas será lançado em festa de 93 anos da ABI

Há 93 anos, no dia 17 de agosto de 1930, nascia a Associação Bahiana de Imprensa. Idealizada pelo farmacêutico e jornalista Thales de Freitas, a instituição floresceu em um momento no qual a Bahia contava com cerca de 50 publicações, entre jornais diários, semanais e revistas, e atravessava tensões político-sociais. Quase um século depois, com funcionamento ininterrupto, a entidade está cada vez mais presente no cotidiano de profissionais e empresas da comunicação baiana. Exatamente por isso, mobilizou esforços para rememorar sua fundação com uma agenda especial. O ciclo de atividades “ABI, 93 anos vivendo a história do Brasil na Bahia” será aberto nesta quinta-feira (17).

Além das atividades estatutárias, como reuniões e assembleia ordinárias, serão quatro encontros, de 17 de agosto a 16 de setembro, das 8h30 às 13h, no Auditório Samuel Celestino, no terraço do Edifício Ranulfo Oliveira, sede da entidade em Salvador.

A programação cultural prevê, além de visitas à exposição Ginga Nagô, do fotojornalista Anízio Carvalho, o lançamento do livro “A peleja dos Zuavos Baianos contra Dom Pedro, os gaúchos e o satanás”, do jornalista e escritor Jolivaldo Freitas. Outro destaque da agenda é a homenagem ao jornalista Agostinho Muniz Filho, cuja atuação representa um marco no combate à violência contra profissionais da imprensa. Saiba mais leia aqui