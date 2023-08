Zé Neto e Jhonatas Monteiro tentam dialogar sobre 2024

No primeiro semestre o deputado federal Zé Neto (PT), virtual candidato do PT a Prefeito de Feira de Santana tentou marcar uma conversa política com Jhonatas Monteiro, do PSOL, o vereador mais votado na última eleição municipal de Feira. A tentativa não deu certo, revelou Jhonatas Monteiro ao site Política In Rosa mas, disse ele, “achamos importante que essa conversa ocorra”. Leia (aqui):

“Acredito que é uma responsabilidade de quem não segue satisfeito com aquilo que se passa hoje na Prefeitura chegar a um entendimento sobre o que quer para Feira de Santana. Costumo dizer que não basta tirar o que não presta. Precisamos saber o que de melhor colocamos no lugar. A época ele teve concordância em relação a isso. Ele fez até um esforço de contato no final do primeiro semestre para marcar uma conversação e, no final das contas, quando era melhor para ele, não era tão bom para mim. E essa conversação ainda não aconteceu. É uma força de oposição que nós reconhecemos que tem legitimidade, até em apresentar candidatura e se colocar. Nós não conversamos diretamente ainda, mas achamos importante que essa conversa ocorra”, afirmou.