Prefeitura de Feira cria mais uma “Secretaria Extraordinária”

Além da “Interinstitucional” e da “Gestão e Convênio”, a Prefeitura de Feira de Santana tem agora mais uma “Extraordinária”: foi criada a Secretaria Extraordinária de Tecnologia e Inovação.

A máquina administrativa municipal passa a contar agora com 22 secretarias, 7 autarquias e uma Agência Reguladora.

Entre as atribuições da nova Secretaria Extraordinária estão “realizar bienalmente a Conferência Municipal de Tecnologia, Inovação, Modernização e Transformação Digital” e “estimular o incentivo ao desenvolvimento de infraestrutura de tecnologia e soluções inovadoras em especial do tipo govtech.

Com atribuições afins já existe na estrutura da Prefeitura a Fundação Egberto Costa, inicialmente voltada à política cultural, passou a ser “Fundação de Tecnologia da Informação e Comunicações”.

As especulações em torno da pessoa que vai assumir a Secretaria passam pelas acomodações políticas que o prefeito Colbert Filho (MDB) conduzir com aliados já com vistas à eleição do próximo ano, onde Zé Ronaldo (UB) pontua como candidato a Prefeito.