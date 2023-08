Livro ‘Sons de África’ também será lançado em Feira de Santana

O historiador Josivaldo Pires de Oliveira (Bel Pires), doutor em Estudos Étnicos e Africanos, mestre do Malungo Centro de Capoeira Angola e professor da Uneb/Campus XIII lançou nesta quinta-feira (17), à noite, na cidade de Itaberaba, o livro “Sons de África e da Diáspora Atlântica – história, musicologia e interfaces”. Bel é autor e um dos organizadores do livro em parceria com a professora Andrea Adour, da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

Historiadores e musicólogos foram convidados por Bel e Andrea para escrever os capítulos.

O tema da obra são as artes musicais sob a perspectiva da história, da musicologia e de suas interfaces com outras disciplinas, tratando de diferentes abordagens sobre as práticas e experiências sonoras em África e na diáspora africana, especialmente o Brasil.Em breve a obra será lançada em outras cidades, como Feira de Santana.