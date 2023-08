Reforma no Monteiro Lobato vai triplicar área construída do Centro de Educação

O Centro Municipal de Educação Monteiro Lobato (no bairro dos Capuchinhos) está ficando pronto para receber os estudantes em grande estilo. A reforma da escola segue avançando e a obra está 87% concluída. A área construída da unidade de ensino vai triplicar de tamanho, saindo de 1.599 m² para 4.876 m².

Atualmente a obra está em fase de instalação do piso intertravado, da iluminação e do ar-condicionado, construção de guarita, pintura geral e revestimento do vestiário. A parte interna encontra-se em fase de finalização.

Com a reforma, os estudantes vão dispor de um ambiente adpaptado para pessoas com deficiência, 16 salas de aulas climatizadas, sala de recursos, cantina com refeitório, salas da diretoria e de professores, secretaria, além de sanitários adaptados.

O moderno projeto arquitetônico ainda contempla uma biblioteca, laboratório de ciências e matemática e sala multiuso.

As atividades lúdicas e esportivas vão contar com mais conforto e comodidade. Uma quadra poliesportiva com vestiários, arquibancada e alambrado, caixa de areia, pista de cooper e anfiteatro com palco aberto são algumas das melhorias implantadas na unidade escolar.

E a segurança não fica para trás: a escola também contará com amplo sistema de vigilância eletrônica e todos os acessos à área externa estão gradeados.

Foto: Sara Silva