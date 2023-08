Dom Zanoni diz que há um “projeto macabro de morte”

O arcebispo de Feira de Santana, dom Zanoni Demettino, ao solidarizar-se com o Quilombo Pitanga de Palmares de luto pela morte de Mãe Bernadete disse que há um “projeto macabro de morte” que precisa ser enfrentado pela sociedade brasileira. A Diocese de Camaçari também emitiu pública de solidariedade.

No Quilombo dos Pretos, na Matinha, em Feira, a Associação Cultural Coleirinho da Bahia baixou luto e homenageou Bernadete Pacífico exibindo um vídeo de recente encontro do Grupo De Samba-de-roda Quixabeira da Matinha com sambadores e sambadeiras do Quilombo Pitanga de Palmares.