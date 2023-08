Duplicação do Contorno prevê três viadutos e quatro passarelas

Na próxima semana o ‘Projeto Geométrico’ da duplicação de 7km do Anel do Contorno (trecho Cajueiro-Cidade Nova) será entregue ao DNIT pela empresa de engenharia contratada. O que foi apresentado ontem na CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) foi a “concepção” do projeto que duplica o trecho Cajueiro-Cidade Nova do Anel do Contorno ou Avenida Fróes da Motta.

Foi exatamente essa duplicidade de funções – rodoviária e urbana – a primeira advertência sobre a “concepção ” feita por uma pessoa da plateia, o vereador e policial rodoviário Silvio Dias.Especialmente aquele trecho do Anel, é o mais urbanizado de Feira de Santana tendo em vista a expansão que deu-se naqueles vetores norte e leste da cidade.

Estavam presentes também os representantes da Bremem, revendedora de automóveis com loja às margens do Contorno, que queriam saber sobre a possibilidade de mão e contra-mão nas “vias marginais” à Avenida Eduardo Fróes da Mota ou BR 324.

Um representante de Associação de bairros, reclamou do impacto dos viadutos da Cidade Nova e obras da BR-116 na qualidade de vida dos moradores do Campo Limpo.

O engenheiro Danilo Ferreira, especialista envolvido há muitos anos com o tema da mobilidade urbana de Feira de Santana, também participou do “debate” e sugeriu mudanças mais profundas na “concepção” do projeto, com interferência em outros equipamentos rodoviários que já estão no Anel, mudança de localização de viadutos, além de manter entre as pistas um canteiro central e não a barreira de concreto chamado tecnicamente de new jersey.

O projeto prevê a construção de 3 viadutos (com paredões semelhantes aos da UEFS/BR-116) e 4 passarelas de pedestres.

Esse encontro na CDL foi uma articulação do deputado federal Zé Neto(PT). O prefeito de Feira, Colbert Filho (MDB) esteve na abertura e deixou no seu lugar o secretário municipal de Mobilidade, Sérgio Carneiro.