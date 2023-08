Livro entrelaça Associação Comercial de Pernambuco com a trajetória econômica do Estado

Quem se posiciona no centro da praça do Marco Zero do Recife e olha para o lado oposto ao mar pode ver quatro prédios imponentes, que formam o cartão postal da cidade. Dentre eles, se destaca o Palácio do Comércio, sede da Associação Comercial de Pernambuco (ACP), cuja história faz parte da mais recente obra da editora Bela Vista Cultural, que também discorre sobre personagens ilustres que passaram pelo espaço, destacando ainda os graciosos detalhes arquitetônicos, quadros, vitrais e uma coleção de livros e jornais que evidenciam a grandiosidade da economia pernambucana.

Intitulado “Associação Comercial de Pernambuco – Rumo aos 200 anos”, o livro tem o objetivo de apresentar a história da entidade que, fundada em 1839, é a segunda associação comercial mais antiga do Brasil, tendo recebido figuras ilustres como D. Pedro II e Joaquim Nabuco, dentre outros convidados. A obra também busca contar a trajetória econômica pernambucana e atesta como esta esteve, ao longo dos séculos, entrelaçada com a memória da instituição.

A publicação faz parte de um projeto cultural mais abrangente, que prevê também a disponibilização de uma série de conteúdos e produtos culturais para o grande público, com especial atenção para professores e estudantes da rede pública de ensino. Nesta etapa, a proposta buscará abordar a história empresarial do estado e ressaltar o papel de diferentes setores no desenvolvimento de Pernambuco e do Brasil. Esse projeto cultural conta com patrocínio da Pernambucanas e do Banco do Nordeste, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Folheando as páginas – o livro tem início com a história do Brasil Colônia, abordando a ocupação do litoral, as fundações de Olinda e Recife, as fazendas produtoras de açúcar, a presença dos holandeses em Pernambuco e as revoltas que se seguiram a este período.

No Período Imperial, quando ocorre a fundação da ACP, a publicação mostra os comerciantes se organizando e como a entidade se consolidou de 1866 até 1904, enquanto recebia visitas históricas como a de Dom Pedro II, em 1859 e em 1872.

A virada do século, de 1905 a 1939, também ganha destaque na obra, seguida de informações sobre a importância estratégica do Porto de Recife, as questões sobre Transporte e Abastecimento, a Política Tributária, a instalação do Complexo Industrial Portuário de Suape, o sesquicentenário, o tombamento do prédio histórico e uma linha do tempo, que ressalta os principais eventos em quase dois séculos de história.

A obra pode ser adquirida na loja online da editora: https://www.belavistacultural. com.br/loja