Exposição de caprinos em Uauá vai até domingo

Com apoio financeiro e técnico da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri), acontece, até o próximo domingo, dia 27, a 43ª Exposição Especializada de Caprinos e Ovinos de Uauá – ExpoUauá 2023. O evento é considerado um dos maiores do setor, tendo em vista que o norte da Bahia, onde está localizado o município de Uauá, concentra quase que a totalidade do rebanho de caprinos e ovinos da Bahia.

O evento, que ocorre há mais de quatro décadas, é realizado no Parque de Exposições Coronel Jerônimo Rodrigues Ribeiro e busca promover o desenvolvimento sustentável, a melhoria genética para criação de animais de corte e leiteiro e também a comercialização de animais e produtos dos mais variados tipos.

Oportunidade de geração de emprego e renda para a comunidade regional, a Expo Uauá deve receber 50 mil visitantes até o próximo domingo e reúne criadores de animais, técnicos das áreas de zootecnia e veterinária e estudantes.

Além do aporte financeiro para a realização, a Seagri disponibiliza baias para colocação de animais e a presença de técnicos da secretaria para fazer a avaliação dos caprinos e ovinos que disputam prêmios durante a 43ª ExpoUauá.

