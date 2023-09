Jerônimo assina convênios e autoriza obras em Saubara

Neste domingo (3), o governador Jerônimo Rodrigues esteve no município de Saubara, no Recôncavo Baiano, a 70km de Feira de Santana, para autorizar a realização de obras nas áreas de infraestrutura, desenvolvimento urbano, desenvolvimento rural e esporte. Ele assinou ordem de serviço para a pavimentação de trecho de estrada, celebração de convênios com o município e construção de campo de futebol.

“Hoje vim assinar autorização para execução de obras importantes para a população de Saubara e também turistas, já que é uma cidade com a economia voltada para o turismo, de pessoas que vêm aproveitar as praias e veranear. Praça, pavimentação, campo de futebol, mercado, tudo que o município precisa. É importante ter uma estrutura para gerar renda e emprego, para que os moradores tenham as condições devidas”, ressaltou Jerônimo.

A Secretaria estadual de Infraestrutura (Seinfra) foi autorizada a pavimentar o trecho de cinco quilômetros da BA-878, que liga o povoado de Bom Jesus dos Pobres à Praia de Monte Cristo. A obra vai contar com recursos de quase R$ 7,6 milhões, beneficiando 75 mil pessoas, além de impactar positivamente em atividades econômicas como turismo e piscicultura, como destaca o superintendente de Infraestrutura de Transporte, Saulo Pontes.

“São cinco quilômetros, com revestimento de melhor qualidade, para atender ao crescente turismo regional. Vai desenvolver o turismo, mas também vai permitir à população um melhor acesso a educação, saúde, segurança”.

Na ocasião, o governador também autorizou a celebração de dois convênios com a prefeitura local. Um é para a construção do Mercado Municipal, por meio da parceria entre a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa vinculada à Secretaria estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), e a gestão municipal. Com o investimento de R$ 1,158 milhão serão realizados serviços como demolição, infraestrutura, alvenaria de vedação, revestimento cerâmico para paredes, esquadrias, cobertura, pintura, instalações elétricas e hidrossanitárias.

O outro é para a construção de uma praça na sede da cidade. A intervenção envolve demolições, contenção de aterro, piso intertravado, plantio de grama e árvores regionais, bancos, quiosques e instalações elétricas. A obra será realizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Sedur). Os recursos empregados chegam a R$ 718 mil.

A prefeita Márcia de Bolinha destaca a importância desta parceria entre as gestões. “A importância para meu governo é muito grande, porque não vivemos somente de renda da Prefeitura. É preciso buscar outros recursos, através do Governo. São essas obras estruturantes e fundamentais para os saubarenses”, afirmou a prefeita.

Ainda em Saubara, Jerônimo autorizou a Secretaria estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) a adotar providências para a construção de um campo de futebol na comunidade de Bom Jesus dos Pobres.

Fotos: Feijão Almeida/GOVBA