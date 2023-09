Praça do Nordestino volta a ser ponto de integração do centro de Feira

A Praça do Nordestino é uma grande referência no centro antigo e comercial de Feira de Santana. Ela é estratégica na logística urbana. Na manhã de sábado a Praça recebeu equipes de manutenção da Prefeitura de Feira com serviços de melhoria do calçamento em pedra portuguesa e recapeamento asfáltico na via de acesso.

Os serviços de revitalização da Praça do Nordestino incluem ainda poda de árvores e recuperação de rampas de acessibilidade.

O local foi reativado pelo prefeito Colbert Filho, como tradicional ponto de integração de transportes da cidade, possibilitando o feirense ter acesso a todos os modais de transporte legalizados pelo poder público municipal nesta região do Novo Centro.

“As melhorias em prol da satisfação do passageiro que utiliza o transporte público vão continuar”, ressalta o secretário de Transportes e Trânsito, Sérgio Carneiro.

Vale salientar que a SMTT também instaladou placas indicativas com o número de ordem e o nome dos itinerários em cada local de parada para embarque e desembarque.

Novos assentos também foram posicionados sob a cobertura dos abrigos que estão restaurados com novo padrão visual e espaço para cadeirantes. Mototaxistas e taxistas agora estão em locais demarcados por sinalização horizontal.

Foto: Divulgação