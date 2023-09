Câmara entrega na quinta-feira Comenda Maria Quitéria a Dom Zanoni

Prestes a completar oito anos à frente da Arquidiocese de Feira de Santana, o arcebispo dom Zanoni Demettino Castro receberá nesta quinta (14), da Câmara de Feira de Santana, a Comenda Maria Quitéria. A honraria, de iniciativa da presidente da Câmara, Eremita Mota (PSDB), foi aprovada pelos vereadores por unanimidade. Dentre as justificativas apresentadas pela parlamentar para a concessão da comenda ao religioso, segundo a autora do Projeto de Decreto Legislativo, estão as “inúmeras virtudes e a conceituada liderança”, demonstradas pelo líder católico ao longo da sua vida sacerdotal, bem como na condução da Arquidiocese do Município, assumida em novembro de 2015, ao substituir dom Itamar Vian.

Ordenado padre em 1986, dom Zanoni exerceu atividades paroquiais na Catedral de Vitória da Conquista (sua terra natal), em Itarantim e Itapetinga. Foi membro do Colégio de Consultores e do Conselho Presbiteral, professor de Teologia Dogmática e presidente da Comissão dos Presbíteros Regional Nordeste III. Em 2007, o Papa Bento XVI o nomeou bispo da Diocese de São Matheus (Vitória da Conquista). Ele chegou em Feira, como arcebispo-coadjutor, em 2014. Sua trajetória, assinala Eremita Mota, revela uma biografia marcada pela dedicação à vida religiosa e à missão assumida junto à comunidade cristã.