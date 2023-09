Colbert retira da Câmara o pedido de autorização para empréstimo internacional

O prefeito de Feira, o ex-deputado Colbert Filho (MDB) solicitou à Câmara de Vereadores a devolução do seu pedido de autorização de empréstimo internacional que está ‘engavetado’ no Legislativo, sem ir a votação, há mais de um ano. No ano passado o presidente da Casa era o vereador Fernando Torres e agora a presidente é a vereadora Eremita Mota.

Colbert explica em nota no Diário Oficial do Município e nas redes sociais que irá refazer o projeto e enviar novamente porém ‘mais oneroso’. Também nas redes sociais, o Prefeito dá a entender que esgota-se o tempo hábil para aprovação do projeto de empréstimo que passaria ainda pelo Congresso Nacional.

Eremita Mota reagiu friamente ao pedido de Colbert e reafirmou que não coloca em votação pois considera que está dando um “cheque em branco” ao Prefeito.Ela quer anexos ao pedido, todos os projetos onde serão aplicados os recursos. Em vídeo no Instagram Colbert fala em macrodrenagem do Município, cidades e povoados da zona rural.