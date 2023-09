Pensar a Bahia: ferrovias e portos, fatores de desenvolvimento regional

A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) e a Secretaria do Planejamento (Seplan) apresentam, na sexta-feira (15), às 9h, no auditório da Seplan, o potencial de atração de investimentos para ampliação do transporte de cargas de alta capacidade no estado. Ferrovias, portos e equipamentos logísticos podem ser alvo de investimentos, gerando efeitos positivos para o desenvolvimento regional da Bahia. As informações serão apresentadas pelos especialistas da Fundação Dom Cabral (FDC), renomada escola de negócios do país, com a participação do secretário do Planejamento, Cláudio Peixoto, do diretor-geral da SEI, José Acácio Ferreira, o presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Henrique Carballal, e a presença de especialistas de diversos órgãos do Estado ligados ao tema da logística.