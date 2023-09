UEFS entrega título de Doutora Honoris Causa a Ivannide Santa Bárbara

Ícone de resistência e protagonista de lutas que fortaleceram movimentos sociais Ivannide Rodrigues Santa Bárbara foi a grande homenageada da noite desta terça-feira (12). Numa cerimônia que reuniu familiares, amigos, autoridades diversas e militantes, sobretudo, do movimento negro, a Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) concedeu o título de Doutora Honoris Causa à personalidade por sua atuação dentro e fora da Instituição.

Esta é a quarta vez que a Uefs outorga o título de Doutor(a) Honoris Causa, o primeiro a ser concedido a uma mulher e o primeiro a ser entregue a uma pessoa da raça negra. A honraria é concedida por universidades a cidadãos que já são respeitados pela sociedade, devido ao trabalho que desenvolvem, mas nem sempre têm graduação ou especialização. Justamente por este motivo, o termo que dá nome ao título significa ”por causa de honra” em latim.

A reitora da Uefs, professora Amali Mussi, destacou o evento como uma data histórica, lembrando o quanto é significativo conceder este título a uma mulher negra. ”Hoje é um dia convite para reverenciar aquelas que vieram antes, aquelas que teceram princípios de direitos sociais e que são referências de articuladas e revolucionárias práticas políticas. Uma data convite para reforçar as práticas antirracistas, tanto nas interrelações quanto nos campos profissionais, movimentos sociais e coletivos. É um convite para que a sociedade não esqueça da força política que é a existência das mulheres negras nesse território diaspórico, premiado por heranças vivas do coronelismo que é o Brasil. A presença de um corpo feminino é por si só expressão de rupturas e Ivannide representa tudo isso”, afirmou.

Num discurso emocionado, a recém doutora afirmou que receber o título é mais do que importante, é transcendental. “Significa que os nossos e nossas predecessoras e predecessores terão referência positiva negra. Ele não fala só de mim ele fala através de mim por todas e todos nós guerreiros e guerreiras das diversas lutas. Demos as mãos pra modificar a cara desse país. Estou muito feliz em receber essa homenagem da Uefs, aqui dentro dela eu encontrei estímulo de grandes nomes, grandes personalidades, grandes pensadores, orientadores, professores que me estimularam e não me deixaram sair da luta”, lembrou Ivannide Santa Bárbara.

Para o secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas, que representou o governador Jerônimo Rodrigues no evento, ”essa não é só uma homenagem a Ivannide, mas uma grande aula pública de cidadania pra toda a cidade de Feira de Santana, porque é o reconhecimento de uma trajetória comprometida com a luta por direitos humanos, com a luta contra o racismo, com a luta por liberdade e é também uma grande convocação a todos nós, para que a gente se engaje cada vez mais nessas causas que são tão nobres e reconheça os saberes populares. Que ela seja a primeira de muitas outras mulheres negras a serem reconhecidas por essa universidade das mais diferentes formas”.

Também participaram da mesa de honra do evento a vice-reitora da Uefs, professora Eva Carvalho, a pró-reitora de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis da Uefs, professora Sandra Nívia Soares, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ângelo Almeida, a representante do Núcleo de Estudantes Negras e Negros da Uefs (NENNUEFS), Urânia Santa Bárbara, e a professora Ana Maria Carvalho, membro do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas da Uefs (Neabi/Uefs).

A homenagem de Ivannide Santa Bárbara foi aprovada pelo Conselho Universitário (Consu), após proposição do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia, em conjunto com o Neabi/Uefs, Movimento Negro Unificado (MNU) e NENNUEFS.