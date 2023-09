Comunidade espírita homenageia os 190 anos de Feira com show de Plínio Oliveira

Músicas que falam de amor e paz, encantam e elevam a alma estão no repertório do cantor e compositor Plínio Oliveira que se apresenta nesta segunda feira (18) na 45ª Semana Espírita de Feira de Santana.

A Semana Espírita acontece deste sábado (16) até o dia 24, no auditório do Colégio Castro Alves, no bairro Kalilândia, com vasta programação de seminários, palestras, apresentações musicais e momentos literários com lançamento de livros.

O show será o ponto alto das apresentações musicais durante o evento e acontece também como uma homenagem da comunidade espírita pelo aniversário de 190 anos de emancipação política do município de Feira de Santana, comemorado nesta mesma data.

Além de cantor e compositor, Plinio Oliveira é pianista e produtor musical, com uma vasta e consolidada carreira na música tendo montado diversos espetáculos premiados Brasil afora, obtendo sucesso de público e de crítica. Seu foco de trabalho é a produção de discos, shows, palestras, concertos com a temática filosófica e espetáculos musicais na qualidade histórica da MPB, cujos grandes nomes como Jobim e Vinicius sempre foram suas principais referências.

É autor de uma sinfonia para grande orquestra em homenagem a Chico Xavier, a Sinfonia do Amor.Produziu, dirigiu e apresentou o projeto “Tons do Brasil”, pelo qual passaram artistas como Oswaldo Montenegro, Toquinho, Roberto Menescal, Leny Andrade e Cesar Camargo Mariano.

A partir de 2004 ampliou seu leque de atuação, passando a se dedicar também ao de ensino de canto e valores humanos no espetáculo “Show da Paz”, que já esteve presente em 20 cidades em três estados. Pelo projeto já passaram mais de mil e duzentas crianças e jovens.

*mais informações no site oficial www.pliniooliveira.com.br