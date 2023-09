Culturasss promove no SESC mais um circuito formativo para elaboração de projetos culturais

O Circuito Formativo em Elaboração de Projeto Cultural e Mobilização de Recursos, realizado pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e pela Comunidade Culturasss em Feira de Santana, terá o segundo ciclo acontecendo neste fim de semana.

A formação gratuita começa neste sábado, dia 16/09, das 8h às 12h e das 13h às 17h, no SESC Centro Feira de Santana, e termina domingo, dia 17/09, das 13h às 17h, no CUCA – Centro Universitário de Cultura e Arte.

Para participar, as pessoas interessadas devem se inscrever pelo WhatsApp 75992641507. A certificação é de 16 horas e será disponibilizada pela UFRB para a participação mínima de 80% das atividades.

Essa imersão pretende contribuir para preparar agentes de cultura para elaborar projetos em condições de concorrer à captação de recursos através de leis de incentivo, a exemplo da Paulo Gustavo e a Aldir Blanc 2.

Este Ciclo 2 será voltado para agentes da Capoeira, Dança, Religiões de Matriz Africana, Culturas Tradicionais, Quilombolas, Povos Originários e Comunidade LGBTQIAPN+.

_“Aprender os caminhos para escrever um projeto cultural que tenha condições mínimas de concorrer a um recurso de edital, por exemplo, pode garantir trabalho para muita gente”_, reforça Kelvin Jordan, produtor e membro da Comunidade Culturasss, coletivo de agentes que colaboram com a difusão e o fortalecimento das culturas do ReconSertão.

Quem facilita a formação é a multiartista, produtora e gestora cultural Lore Porto e a artista, produtora cultural e pesquisadora em Dança Antonia Lyara. A iniciativa tem realização da Comunidade Culturasss, da Casa das Águas Comunicação e Cultura e da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, através do Programa de Extensão LabGestão, na atividade Rede Colaborativa de Gestores Culturais, orientada pelo professor doutor Luciano Simões e pela professora doutora Laura Bezerra. Esse ciclo formativo conta com o apoio do SESC Feira e do CUCA e do MOVIAFRO.

*Sobre as facilitadoras*

Antonia Lyara é bailarina, coreógrafa, produtora cultural e pesquisadora em Dança. Agente de cultura há 20 anos na Bahia, cria de Feira de Santana/BA e bacharelanda Interdisciplinar em Cultura na UFRB, onde também participa da atividade de extensão Rede Colaborativa de Gestores Culturais, como Agente Multiplicadora em Elaboração de Projeto Cultural e Mobilização de Recurso.

Lore Porto também é cria de Feira de Santana/BA, onde prioriza sua colaboração como agente cultural há 23 anos. Atua como atriz, apresentadora, cantora, compositora, assessora de comunicação, pesquisadora em música e gênero, produtora e gestora cultural e mãe de João, Carlos e Davi. Licencianda em Música Popular Brasileira na UFRB, onde também faz parte do Programa de Extensão LabGestão e participa da atividade Rede Colaborativa de Gestores Culturais, como Agente Multiplicadora em Elaboração de Projeto Cultural e Mobilização de Recurso.

Acesso gratuito e certificado de 16 horas pela UFRB. Mais informações e inscrições pelo WhatsApp 75992641507.