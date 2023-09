‘Gastão Guimarães’ tem palestras de prevenção ao suicídio: ‘Setembro Amarelo’

Em 2013, a ABP- Associação Brasileira de Psiquiatria colocou no calendário nacional a campanha internacional Setembro Amarelo. Esse ano o lema é “Se precisar, peça ajuda!

O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. A faixa etária mais acometida pelo suicídio são os jovens entre os 15 a 30 anos.

Através de oficinas do Educa Mais Bahia que faz parte do projeto Educação em Tempo Integral, a psicologia (Oficina das Emoções) está inserida no IETIGG –Instituto de Educação de Tempo Integral Gastão Guimarães e vem apresentado bons resultados.

Nesta segunda-feira (18) a psicóloga Lívia Cunha começou a realizar um círculo de palestras com o tema: Prevenção do Suicídio, segundo a profissional um dos objetivos do evento é desmistificar várias coisas, entre elas o mito de que, quanto mais falar do suicídio, mais motiva outros suicídios. “ Isso não é verdade, é preciso falar sim do assunto, apresentar os sinais, mostrar que há esperança e conscientizar os alunos do IETGG de que a prevenção é o único remédio que a gente tem”.

A professora Alfreda Xavier, diretora do IETGG aprovou a iniciativa, “ que bom que temos uma psicóloga ajudando a cuidar dos nossos alunos. Está bem claro que a psicologia é essencial nas escolas”.

A aluna (6º A) Layla de Cerqueira Ferreira ,11 anos, disse, “ boa iniciativa, achei bem interessante, afinal, não há algo melhor do que viver”.

“Boas informações sobre o tema, gostei muito”, disse a aluna (6º A) Eloá Rodrigues Freitas Costa.

Em entrevista para o site oficial do Governo do Estado, secretária de Saúde, Roberta Santana, disse, “as taxas de suicídio entre jovens ainda são extremamente altas e a informação é uma grande aliada nessa luta, principalmente em tempos de fake news.