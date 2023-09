Feira 190 anos: em Brasília, Câmara realiza sessão especial comemorativa pela emancipação

Em iniciativa inédita, a Câmara Municipal realizou hoje (19), em Brasília, a sua 106ª sessão ordinária, conduzida pela presidente Eremita Mota (PSDB). Uma comitiva composta por 17 vereadores, empresários e religiosos está na capital federal em razão das comemorações pelos 190 anos de Emancipação Política de Feira de Santana. Esta é a primeira vez que o Legislativo feirense faz uma sessão do tipo e que a Câmara dos Deputados Federais recebe um evento com esta característica. A sessão foi transmitida diretamente de Brasília pelo canal da ASCOM no youtube.

Dentre as personalidades presentes estiveram os deputados federais José Neto (PT), que sugeriu a sessão em Brasília, Lídice da Mata (PSB) e Alice Portugal (PCdoB), deputados estaduais Pablo Roberto (PSDB) e Robinson Almeida (PT), secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, Ângelo Almeida (representando o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues), secretário Municipal de Projetos Especiais, Carlos Geilson, empresários Carlos Augusto (Gujão Alimentos), Alfredo Falcão, Luiz Mercês (presidente do CDL), Clóvis Cedraz, Humberto Cedraz, Luciara, Rafael Pitombo (representante da OAB Feira), Marcelo Alexandrino (Associação Comercial), o arcebispo da Arquidiocese de Feira de Santana, Dom Zanoni Demettino Castro, pastor Ronaldo (Igreja Batista Filadélfia), os comunicadores Juarez Fernandes e Dilton Coutinho, ex-vereador Gilberto Alvim, a diretora do Clériston Andrade, Cristiana França, e Adriana Lima, representante da agricultura familiar.

O potencial econômico e turístico, a forte presença na área educacional e as necessidades de intervenções para a melhoria dos serviços e infraestrutura do município, foram alguns dos assuntos presentes nos discursos dos parlamentares. A presidente Eremita ressaltou a importância da Câmara estar no centro do poder do país e agradeceu a todos que integraram a comitiva. Ela garantiu que vai promover um grande encontro em Feira com participação de todos os empresários para tratar dos problemas vividos pelo município. Para o Professor Ivamberg (PT), o momento é ideal para se fazer uma reflexão acerca da “cidade que temos e a que queremos construir”, além de trabalhar para ajudá-la a ser “a Princesa do Sertão é uma tarefa para todos que integram esta história”.

Marcos Lima (UB) destacou que Feira de Santana é uma cidade acolhedora e de um povo trabalhador. A existência de feiras livres no centro, bairros e distritos comprova essa íntima ligação com a história do município com a atividade ligada à suas origens. Galeguinho SPA disse que quem chega em Feira se apaixona, pois “é uma cidade maravilhosa, com comércio forte e que dá condições de sobrevivência a quem a procura”. Entendimento semelhante foi expressado por Emerson Minho (DC) ao destacar que Feira é “uma cidade grande e que tem muito a oferecer” para a Bahia e o Brasil.

Jurandy Carvalho (PL) fez um convite para que todos cuidem da Princesa do Sertão, como Feira é carinhosamente chamada. “A missão de cuidar de Feira e do meio ambiente, cabe aos políticos, aos cidadãos e ao setor empresarial”, disse. Já Paulão do Caldeirão (PSC), ressaltou a força pujante das atividades empresariais do Município e o espírito de luta dos feirenses. Pastor Valdemir (PV), registrou seu agradecimento em nome de tantas pessoas que foram acolhidas de braços abertos pelo município. “São muitas as pessoas que tiveram a vida transformada pelas oportunidades que encontrou em Feira”. No entanto, alertou Petrônio Lima (Republicanos), os políticos precisam ter “um olhar mais atencioso a fim de se construir uma cidade melhor”.

Para Silvio Dias (PT) Brasília é onde de fato as coisas acontecem no mundo político. Por isso “políticos e empresários juntos demonstram a necessidade e vontade de fazer Feira de Santana crescer”. Já Fernando Torres (PSD), acredita que Feira tem muito a comemorar. Além de sua presença forte em toda região, possui as maiores e mais destacadas empresas em áreas como produção de frangos e postos de combustíveis. No final da sessão, foi executado um vídeo produzido pela ASCOM da Câmara em homenagem aos 190 anos do município.

Também estiveram presentes os vereadores Zé Curuca (UB), Luiz da Feira (Avante), Ron do Povo (MDB), Lu de Ronny (MDB), Correia Zezito (Patriota) e Pedro Cícero (Cidadania).