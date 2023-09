Feita em aço patinável, escultura do Vaqueiro pesa cerca de 500kg

A escultura confeccionada em aço contorcido e de autoria do arquiteto Danilo Freitas finalmente foi colocada no início da avenida Olímpio Vital, em Feira de Santana. O novo Vaqueiro foi inaugurado ontem pelo prefeito Colbert Filho(MDB) no dia em que a cidade completa 190 anos.

Na obra, o artista buscou representar o vaqueiro montado a cavalo, que ao ser observado em diferentes ângulos, mostra estar em movimento.

A peça foi feita em aço patinável, conhecido como corten, que contém elementos anticorrosivos e de alta duração.Este tipo de aço é muito utilizado na construção civil, apresenta em média 3 vezes mais resistência à corrosão que o aço comum

O monumento tem 2 metros de altura por 3,5 de comprimento e pesa cerca de 500 kg.

Durante a inauguração, Danilo Freitas explicou sobre a construção de sua obra, e do quanto estava honrado em ver sua arte sendo exposta para todos.

“O ponto de partida para a construção desse monumento foi o vaqueiro em alta performance, que garante que o vaqueiro está presente. O aço usado nessa escultura é mais resistente que um aço comum. Ele enferruja para se proteger. Durante séculos essa obra vai se manter. Sendo filho dessa cidade, me sinto muito honrado em ver um trabalho meu sendo exposto dessa maneira, para todos verem e apreciarem. Eu fiz essa obra para trazer o cidadão da cidade para o contexto do vaqueiro”, disse