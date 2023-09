Em audiência que manteve com o ministro e vice-presidente Geraldo Alkmin, o prefeito de Feira, Colbert Filho (MDB), o convidou para vir a Feira de Santana verificar de perto as potencialidades da região. Colbert disse ainda que falou ao ministro da Indústria e Comércio sobre a necessidade de uma “neo-industrialização”, sobre logística favorável e investimentos no município. O prefeito publicou fotos no Instagram.

Relacionado