Da sombra do Oiti da Praça vejo a Feirinha da Marechal, com glosas de Nivaldo Cruz

Da Sombra Do Oiti Na Praça

Vejo A Feirinha Da Marechal

Mote – Jânio Rego

Glosas – Nivaldo CruzCredo

–Olha o azeite de dendê!

–Tem abacate, freguesa!

–Toalha pra sua mesa!

–O jenipapo é pra vender?

–Faço preço bom pra você!

–O ovo aqui é de quintal!

–Umbu pro suco natural!

Observo toda essa graça,

Da Sombra Do Oiti Na Praça

Vejo A Feirinha Da Marechal

–A freguesa aqui manda!

–Tudo aí tá em promoção!

–Não tenha besteira não!

–Dez reais é essa banda!

–Olha o tapete pra varanda!

–Esse é bom até pra animal!

–Me compre uma colher de pau!

E assim mais uma feira passa,

Da Sombra Do Oiti Na Praça

Vejo A Feirinha Da Marechal.

Sem me importar com a agonia,

Nem com o tal do vai e vem,

Ou com a vida de alguém,

Chego ali é com alegria,

Pra ‘prosa’ do dia a dia,

Onde se fala bem e mal,

Tudo é muito natural,

Me divirto assim de graça,

Da Sombra Do Oiti Na Praça

Vejo A Feirinha Da Marechal.

Política, sexo, esporte,

É todo tipo de assunto,

Um separado outro junto,

Se fala de vida e de morte,

Das coisas do sul e do norte,

Fala-se até do anormal,

Do diferente e do igual,

Assim o bom tempo passa,

Da Sombra Do Oiti Na Praça

Vejo A Feirinha Da Marechal.

Você quer desestressar

Ou então ficar informado,

Não se faça de rogado,

Corra logo, venha pra cá,

Você vai é se animar,

Etecétara, coisa e tal,

Tudo simples e normal

Venha ver como é massa,

Da Sombra Do Oiti Na Praça

Ver A Feirinha Da Marechal.

Ilustração – Imagem ‘debaixo do Oitizeiro da Praça João Pedreira com vista para rua Marechal Deodoro, captada por Jânio Rego.

Nivaldo CruzCredo ou Nivaldo Cruz, é radialista, glosador, cordelista e divulgador incansável da cultura popular nordestina. Mora em Feira de Santana . Visite a página de Nivaldo no Instagram