Jhonatas pede mobilização dos servidores de Feira para dia 26

O projeto do Poder Executivo que trata sobre o reajuste salarial dos servidores municipais deverá ser votado na próxima terça-feira (26), sinalizou a presidente da Câmara, Eremita Mota (PSDB). O documento retornou à Prefeitura na semana passada, a fim de que o Executivo pudesse fornecer informações complementares a respeito do impacto financeiro da proposta, bem como outros aspectos que necessitam de uma análise mais detalhada.

Hoje pela manhã a galeria da Câmara estava lotada com representantes de diversos segmentos e entidades de servidores públicos, como a APLB. Depois do anúncio de Eremita eles saíram da galeria da Câmara e fizeram uma reunião no pátio de entrada do prédio do Legislativo, onde o vereador Jhonatas Monteiro (PSOL), autor de emendas ao PL, falou ao grupo e pediu mais mobilização para terça-feira.

Veja o que são as emendas, segundo Jhonatas: