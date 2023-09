“Melhores do Ano” premia empresas de Santo Antônio de Jesus em diversos segmentos

Na última quarta-feira (20), aconteceu no Edifício Espaço Empresarial sede das Entidades Empresariais de Santo Antônio de Jesus, através de uma coletiva de imprensa, a divulgação do resultado das pesquisas dos Melhores do Ano 2022. O prêmio Melhores do Ano é realizado há 29 anos em Santo Antônio de Jesus e ao longo deste período, conquistou credibilidade, se tornando hoje a maior e mais importante premiação do município, sendo o prêmio oficial do Comércio mais barato da Bahia.

O prêmio é realizado pela Associação Comercial e Empresarial, da Câmara de Dirigentes Lojistas e do Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Santo Antônio de Jesus e tem o objetivo de reconhecer e premiar àqueles que se destacam em suas categorias recebendo com isso o reconhecimento do consumidores.

Confira a lista completa de ganhadores aqui!

Além da divulgação houve o sorteio da SMART TV32”, para quem preencheu mais 70% da pesquisa e um convite para a grande festa de premiação que será realizada dia 9 de novembro no Vila Music.

Participar de uma pesquisa como a dos Melhores do Ano é uma boa forma de as empresas saberem como está a sua imagem e reconhecimento perante os clientes. Por meio dos resultados, podem criar novas estratégias e melhorar o que julgarem necessário, para destacarem-se ainda mais.

A pesquisa utiliza o conceito “Top of Mind” que sugere ao consumidor votar na empresa que vem primeiro em sua mente quando questionado durante a pesquisa. Desta forma, todos os empresários e a população em geral escolhem quem se destaca em cada seguimento: atendimento, qualidade dos produtos, serviços oferecidos e estratégia de marketing. Essas são as características que fizeram cada empresa dessa ser eleita a Melhor do Ano em seu respectivo segmento.