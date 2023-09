Shalom Guedes no Samba da Praça do Tropeiro: toda segunda-feira

Violeiro sambador e cantador, Shalom Guedes é um artista em ascenção na Bahia. Ligado à cultura popular, de onde tira inspiração e onde vive artisticamente, ele é um dos artistas que vem dando visibilidade ao “Samba da Praça do Tropeiro”, que acontece todas as segundas-feiras em Feira de Santana. O cantor e compositor é presença sempre aguardada. O pontuado da viola de Shalom vai ao encontro dos acordes da sanfona 8 Baixos de Luizinho Pé Quente e fazem uma festa que atrai sambistas de todas as idades na praça. Uma festa espontânea e liberal que começa por volta de meio-dia e se estende até onde houver música e animação. É uma típica manifestação popular de dança e lazer com raízes na feira-livre de Feira de Santana.

