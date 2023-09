Uma vasta programação começa hoje a ser cumprida na edição da Feira Literária de Feira de Santana (FLIFS), na praça Padre Ovídio, no Largo da igreja Matriz. Hoje começa a funcionar às 9 horas, com a abertura às 10horas da Praça do Cordel, um dos locais mais movimentados da feira. Veja programação de hoje:

Relacionado