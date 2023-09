Zé Ronaldo revela ao Projeto Prisma que “adora cinema” e diz o porquê

O ex-prefeito de Feira de Santana José Ronaldo (União) foi o entrevistado do Projeto Prisma, do Bahia Notícias, nesta segunda-feira (25). O programa foi exibido ao vivo no YouTube do Bahia Notícias

Ao final de uma conversa sobre política, onde o ex-prefeito fala sobre seus “sonhos” em relação a Feira de Santana se tivesse sido eleito governador, ele é solicitado a falar sobre assuntos mais pessoais e revelou entre outras que “adora cinema”. Ronaldo conta aos entrevistadores uma história pouco conhecida em Feira de sua juventude trabalhando em um cinema do tio na cidade de Paripiranga. Assista: