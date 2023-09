Maviael Melo coordenou o tributo a Chico Pedrosa na FLIFS

A Praça do Cordel é sempre um dos espaços mais visitados do Festival Literário e Cultural de Feira de Santana (Flifs). Na manhã desta quarta-feira (27) o local foi palco para uma homenagem ao mestre da poesia popular Chico Pedrosa, que há mais de 70 anos produz literatura de cordel. A atividade teve a a apresentação e coordenação feita pelo cordelista e cantor Maviael Melo, que veio de Salvador.



De acordo com Romildo Alves, conhecido como ”Garotinho do Cordel”, que participou da organização do Tributo a Chico Pedrosa, o homenageado foi escolhido por ter grande relevância para o meio poético. ”Geralmente tributos acontecem para lembrar de pessoas que já se foram, a gente quis aproveitar a presença física desse mestre para mudar essa realidade. Uma grande oportunidade de reconhecê-lo, um dia muito especial”, disse.

Chico Pedrosa tem hoje 87 anos e acompanhou com muita emoção o tributo. ”Estou me sentindo muito feliz e completo porque homenagem é algo que só recebe quem merece. A minha grande inspiração sempre foi a minha família, que tem cantadores, repentistas. Através deles eu comecei a rabiscar algumas coisas, com 16 anos fiz minhas primeiras publicações e até hoje sigo escrevendo”, contou Chico.

A atividade foi promovida pelo grupo de 15 cordelistas que está participando da Flifs.

Fotos: Blogdafeira