Artistas pintam figuras populares em Feira nas colunas do Feiraguay

Com o objetivo de homenagear a arte e a cultura da Princesa do Sertão, aos domingos o projeto Arte no Feiraguay ilustra figuras notáveis e talentosas de Feira de Santana e de destaque nacional. O projeto teve início no último dia 17 e envolve grupos de artistas. Neste caso, as “telas” de pintura são as colunas do Feiraguay.

As pinturas retratam importantes personalidades e símbolos feirenses, como uma forma de reconhecimento. No total, mais de 50 figuras serão retratadas, algumas já prontas como Dona Pomba, João Crispim Ramos, Jorge de Angélica, Julieta Carteado, Luiz Caldas e o monumento Todos os Caminhos. A iniciativa tem o apoio da Prefeitura de Feira de Santana.

Segundo o administrador do Feiraguay, Sandro Santana, a inspiração para a ideia surgiu a partir do projeto Arte na Avenida, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Sandro relata que, enquanto passeava de bicicleta em um dia do evento, viu os quadros do pintor Luciano dos Anjos, e de outros artistas, expostos e desejou que essas artes também pudessem embelezar o Feiraguay.

A proposta foi compartilhada entre Dos Anjos e outros artistas que aceitaram o desafio e se mobilizaram para colocar em prática. O intuito por trás do projeto é promover visibilidade tanto para o responsável pela criação da arte, quanto para a personalidade ou símbolo retratados, considerando que o Feiraguay, além da importância comercial, também é um ponto turístico da cidade com público fixo de aproximadamente 4 mil pessoas.

“O objetivo é valorizar. Queremos criar cada vez mais um ambiente em que as pessoas tenham prazer de visitar. O Feiraguay já é legal pela organização, variedades, alternativas de presentes, mas faltava algo, então trouxemos a arte. Recentemente colocamos uma figura muito importante para Feira que ganhou o título de honoris causa da UEFS, então imaginem o quanto as pessoas que já admiram ela, as classes que ela representa, vão se ver ali naquela pilastra do Feiraguay”, disse o administrador.

Outras referências regionais como Thiago Aquino, Kitute, Jorge do Licuri, Bule Bule, Dionorina, Maria Quitéria, Pastor Moisés, Irmã Rosa, Lucas da Feira, Engenheiro MTF, Marcio Punk, Salles Barbosa, Modezil Cerqueira, Joia da Princesa e Talisca estão dentre os nomes que devem ser ilustrados.

Todos os artistas responsáveis pelas ilustrações fazem parte do meio cultural de Feira de Santana. De acordo com o administrador, os participantes foram contactados a partir de Dos Anjos, e aceitaram participar de forma voluntária.

Até o momento, Adriellen Aragão, Camila Borges, Dan Luz, Felipe Coutinho, Sandra OI e Vivaldo Lima contribuíram com suas artes. Já nesta segunda etapa do projeto, a arte fica por conta de Charles Mendes, Cida Porto, Dom Guto, Dos Anjos, Gaspar Medrado, Graça Ramos, Iacu, José Arcanjo, Kaike Brito, Manuela Lula, Rebaca Suzart, Viny Arts, Vivaldo Lima, Thially e Zé Carlos.