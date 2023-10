Estudantes de escolas municipais participam de apresentações na Flifs

Literatura, poesia, cultura e música marcaram presença nas apresentações dos estudantes das escolas municipais, no palco principal da 16ª edição do Festival Literário e Cultural de Feira de Santana (Flifs). Os alunos encantaram a todos com muito conhecimento e animação nos dias 28 e 29.

“Tô amando ver tudo, assisti muitas coisas e está muito divertido”, disse Rebeca Lima, de 4 anos, que ficou atenta às apresentações.

As crianças do Centro Municipal de Educação Infantil Profª Vanda Pinheiro Franco, que fica no bairro Aviário, levaram o ritmo das parlendas e músicas de roda para quem estava na Feira do Livro entrar na brincadeira. A apresentação, dos estudantes que têm entre 2 e 5 anos, foi derivada do projeto Brincando e Aprendendo com Parlendas.

“As parlendas são combinações de palavras com temática infantil que são passadas de geração em geração e as rimas são usadas como brincadeira pelas crianças. É uma forma de aprender se divertindo. Estou orgulhosa e eles se esforçaram muito para fazer tudo direitinho”, explicou a professora Rita de Cássia Cundes Ferreira.

E ainda teve espaço para a cultura, os alunos da Escola Municipal Celso Ribeiro Daltro, no bairro Queimadinha, trouxeram para o palco a lenda da Iara e o Maculelê.

“Eu li muito para apresentar aqui, aprendi que a Iara é uma sereia muito bonita e vem da Amazônia. Achei a nossa apresentação linda, valeu a pena ensaiar tanto”, disse Anelise Brito Garcia, de 10 anos.

E por falar em histórias, os personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo, João e o Pé de Feijão e Chapeuzinho Vermelho também marcaram presença na Flifs. A dramatização dos contos ficou com o CMEI Neusa dos Santos Brasileiro e Escola Municipal Adelice Cavalcante, bairros Viveiros e SIM respectivamente.

Já as escolas Dr. Nilton Bellas Vieira e Dr. João Duarte Guimarães, bairro Parque Getúlio Vargas e distrito de Humildes, trouxeram toda tradição das festas juninas e a identidade do Nordeste em suas apresentações.