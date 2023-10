Fiação dos postes no centro da Feira é feia e perigosa para pedestres

As principais ruas e avenidas do centro antigo de Feira de Santana estão com um problema à vista de todos: a fiação dos postes é uma verdadeira barafunda que está pondo em perigo pedestres e consumidores. Fios despencados sobre as calçadas, como na avenida Senhor dos Passos (foto) é comum nas ruas e becos. Na rua Conselheiro Franco, uma cena como essa da Senhor dos Passos também está à vista há mais de uma semana. Na rua Marechal Deodoro o problema é antigo e já provocou curto-circuito. Os fios nos postes não são apenas os elétricos, da Coelba, mas estão também os fios da telefonia e internet

