Vinte ônibus com 350 viagens diárias atendem a UEFS

Desde o retorno em março do ano passado das aulas presenciais na UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana), a Prefeitura de Feira tem reforçado a oferta do serviço de transporte público urbano. Diariamente 350 viagens são feitas para atender a comunidade acadêmica através de doze linhas e 20 ônibus.

O atendimento tem início às 5h e vai até 23h. Em horários de pico, a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) ajusta os horários da operação intercalando os ônibus a cada 10 minutos.

Além de pagarem meia-passagem – benefício assegurado pelo Governo Municipal – os estudantes também podem usufruir da integração de até 2 horas para pegar o próximo ônibus até o seu destino, sem pagar uma nova tarifa. A medida está válida desde agosto.

“Quando pensamos em mudar a integração física que ocorria somente em terminais e ampliamos a todos os ônibus, em qualquer ponto da cidade, priorizamos a mobilidade dos estudantes”, pontua o secretário da pasta, Sérgio Carneiro.

Desde que foi ampliada a integração, a SMTT registrou crescimento de 60% do fluxo de pessoas que utilizaram o benefício com cartão Via Feira, gratuito. O número recorde, no balanço do órgão municipal, aponta em um mês 56 mil pessoas beneficiadas por utilizarem mais de um ônibus em Feira de Santana sem a segunda viagem ser tarifada ao passageiro.

Foto: Andrews Pedra Branca