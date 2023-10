Prefeitura de Feira tenta ‘solução militar’ para problema do shopping popular

Um militar reformado da PM da Bahia foi nomeado,pela Prefeitura de Feira, como interventor do Shopping Popular, o entreposto construído em área do antigo Centro de Abastecimento que enfrenta problemas, principalmente relacionados ao fluxo comercial e a aluguel e taxas pagas ao Condominio ‘Cidade das Compras’. A intervenção foi publicada no Diário Oficial e até o momento nenhuma explicação ou justificativa oficial foi apresentada para o ato de “militarizar” o problema do shopping que é, essencialmente, mercadológico e administrativo. O prefeito Colbert Filho(PMDB) está cirurgiadoe ainda não se pronunciou..

