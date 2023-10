Prefeitura faz estudo detalhado de mobilidade para melhorar transporte público em Feira

Um estudo técnico detalhado e inédito na área de mobilidade urbana foi realizado pela Prefeitura de Feira visando compreender o perfil e a dinâmica de deslocamento dos feirenses no transporte público urbano. A pesquisa visa aprimorar o sistema por ônibus e tornar eficiente o atendimento diário ao passageiro.

Os dados foram coletados por georreferenciamento (GPS) entre os dias 21 e 25 de agosto em 32 regiões geográficas distintas de Feira de Santana. A amostra de 21.847 pessoas revelou com precisão quem utiliza, pelo menos, duas vezes o ônibus.

“Conseguimos identificar pontos de maior concentração de passageiros, tendências de viagens, trajetos mais frequentes e conexões de transporte mais comuns. Isso reflete a análise da chamada origem e destino de cada usuário”, explica o secretário Sérgio Carneiro, titular de Transportes e Trânsito.

Entre os pontos positivos, o órgão municipal passa a gerir o sistema de transporte público (FeiraMOB, BRT e SIT ) diante de um panorama que dá potencial à SMTT poder orientar e otimizar novas rotas e horários em regiões (bairros), promovendo experiência e satisfação ao passageiro.

O gestor da pasta ressalta que a pesquisa significa um marco na compreensão da mobilidade do feirense. “A partir de agora, o Governo Municipal tem uma ferramenta essencial para tomar decisões estratégicas neste setor [transporte] que priorizam a comunidade”, afirma Sérgio Carneiro.

MELHORIAS – Desde o dia 9 de agosto que os passageiros do transporte público estão com livre acesso aos terminais Norte (Cidade Nova) e Sul (Tomba) através da Integração Eletrônica em qualquer ônibus urbano que circula no município. Este último estudo revelou também que 39,02% dos passageiros usam a integração.

A última fase de implantação do novo conceito de Integração Eletrônica será no Terminal Central. Com isso, o embarque será feito pela porta dianteira e o desembarque nas portas traseiras dos ônibus.

Fiscais de transporte e prepostos da Via Feira seguem orientando usuários no maior entreposto de mobilidade do município.

“O prefeito Colbert Filho nos sugeriu promover mudanças de cultura na mobilidade que melhore a vida de quem depende do ônibus. A determinação dele é para que o transporte seja acessível e eficiente ao trabalhador e ao estudante“, destaca o titular da pasta.