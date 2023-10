Lucas da Feira chega ao Feiraguay pelo traço de Vivaldo Lima

O mais conhecido e controvertido personagem da história de Feira de Santana – Lucas da Feira – ganhou um registro artístico em um dos locais também mais populares e frequentados da cidade: o Feiraguay.

O escravo fugido que se notabilizou pela rebeldia e transgressão à ordem vigente no século 19, tornando-se um bandoleiro e quilombola até ser enforcado em praça pública no ano de 1849, ganhou um rosto pelo traço do artista Vivaldo Lima, em um dos pilares da estrutura física do Feiraguay.

Lucas da Feira e outras figuras da história feirense, mortos e vivos, também foram pintadas por outros artistas nas colunas do entreposto comercial varejista. O projeto de arte, que tem o apoio da Prefeitura Feira e da Associação de Comerciantes do local, teve início no último dia 17 e envolve diversos artistas.