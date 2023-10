Grupo bolsonarista ‘Mobiliza Feira’ vai voltar às ruas, garantem coordenadores

Feira vai voltar às ruas! Essa é a promessa dos coordenadores do Grupo Mobiliza Feira, tendo à frente o advogado Eduardo Brandão, o médico Eduardo Leite e os contadores Franklin Franco e Jeferson Almeida.

O grupo esteve reunido na semana passada para discutir aspectos da política nacional e principalmente as próximas eleições municipais, onde pretendem participar de forma atuante para a eleição de candidatos conservadores de direita. Vamos voltar às ruas de Feira, era o grito de guerra durante o almoço/reunião (foto).

O movimento foi criado inicialmente para a campanha do impeachment da Presidente Dilma, a exemplo do que ocorreu no resto do Brasil.

Em seguida manteve a mobilização e participou das campanhas pela Reforma Previdenciária e em prol da eleição do Presidente Jair Bolsonaro, com discreta participação ainda nas eleições municipais que reelegeram Colbert Martins.

Segundo Eduardo Leite “sem dúvidas foram, no campo político, as maiores manifestações de rua já vivenciadas em Feira de Santana, impressionando pela participação popular e viés apartidário que não deu espaço para políticos de carreira ou carreirista”.

Franklin Franco destacou o “uso exclusivo de recursos próprios para financiar as ações, sem depender de verbas públicas”. Jeferson Almeida, que cuidou da logística e material das campanhas, confirmou a origem dos recursos, destacando que “as doações partiram os próprios membros e de pessoas da sociedade identificadas com as pautas do Mobiliza feira”.

Segundo o Eduardo Brandão é preciso manter a coesão ideológica do grupo e sua mobilização para afastar a ameaça de vitoria de uma candidatura de esquerda para o paço municipal feirense, o que, segundo ele, “seria um desastre diante do conhecido modus operandi do PT que visa a destruição das reservas econômicas, a corrupção como política de governo e o aparelhamento ideológico dos órgãos e instituições governamentais”.