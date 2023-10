OAB abre hoje em Feira Congresso sobre igualdade racial

A Comissão de Igualdade Racial da OAB Subseção Feira de Santana promove hoje, terça (17) e amanhã, quarta (18), o “I Congresso de Promoção à Igualdade Racial da Princesa do Sertão”, no Centro de Cultura Amélio Amorim. O evento começa a partir das 18h e amanhã haverá atividades nos três turnos.

Os ouvintes que cumprirem ao menos 75% de frequência receberão certificado com 30h de carga horária.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/1-congresso-de-promocao-a-igualdade-racial-da-princesa-do-sertao-direito-raca-e-resistencia__2145627 .Dúvidas, lista de palestrantes e demais informações podem ser obtidas no Instagram do evento (@congressoigualdaderacial) e o da Comissão (@igualdaderacial.oabfsa).