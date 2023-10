A lista de judeus notáveis

1905 – Adolph Von Baeyer; 1906 – Henri Moissan; 1907 – Albert Abraham Michelson; 1908 – Gabriel Lippmann; 1910 – Otto Wallach; 1915 – Richard Willstaetter; 1918 – Fritz Haber; 1921 – Albert Einstein; 1922 – Niels Bohr; 1925 – James Franck; 925 – Gustav Hertz; 1943 – Gustav Stern; 1943 – George Charles de Hevesy; 1944 – Isidor Issac Rabi; 1952 – Felix Bloch; 1954 – Max Born; 1958 – Igor Tamm; 1959 – Emilio Segre; 1960 – Donald A. Glaser; 1961 – Robert Hofstadter; 1961 – Melvin Calvin; 1962 – Lev Davidovich Landau; 1962 – Max Ferdinand Perutz; 1965 – Richard Phillips Feynm.

Recebi WhatsApp, contendo esta lista de judeus notáveis, com o intuito de demonstrar a qualidade de um povo em comparação com os palestinos. Esta assertiva, tão decantada pelos judeus e repetida por muitos, tem raiz na religião. Apesar da Torá (livro judaico) não afirmar explicitamente que “judeus são o povo escolhido por Deus”, muitos judeus interpretam as histórias contadas na Torá como evidência de que Deus escolheu o povo judeu para ser seu povo especial.

Na lista acima não tem nenhum judeu que nasceu ou residiu fora dos Estados Unidos ou Europa. O que induz que a qualidade dos notáveis, não é pelo sangue muito menos via DNA, e sim pela região mais evoluída do planeta nestes dois séculos de origem deles.

Chamamos à atenção neste mesmo período existir tanto ou mais judeus em outras regiões não participantes desta lista, inclusive Brasil.

Como educador, convencido de que a evolução humana deve-se a fatores de educação, sistemática e assistemática, leva significativa preponderância do meio ambiente contra discursos racistas. Ainda temos que considerar existir pessoas inteligentes sem erudição. No caso acima constata-se tratar-se de indivíduos com ambas as qualidades.

Evandro Oliveira, intelectual ligado à área da educação, foi diretor do antigo Colégio Santanópolis, em Feira de Santana.