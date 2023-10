Cuba é patrimônio do meu coração

Hoje rodei muito por Havana, atravessei a famosa Malecon e fui até a cidade de Playa, onde se vê casas bonitas.

Conheci também o Memorial de La Denuncia, em Miramar, que expõe os ataques imperialistas sofridas por Cuba desde 1959.

Conheci muitos cubanos, eles gostam muito do Brasil e pude conversar sobre o regime Cubano e alguns demonstram um certo descontentamento, afinal o embargo violento dos EUA tem tornando a vida dos Cubanos muito dura. Em geral, os cubanos têm um fascínio pelo Brasil. Acho que as telenovelas do Brasil romantizam a vida brasileira.

Fui até a praça da Revolução e fiquei muito encantada.

Tem sido muito encantador e prazeroso andar pelas ruas de Havana !

Mas não se pode negar que há muitas questões envoltas do regime Cubano, mas ainda assim tem um povo feliz e com certeza muito mais justo que qualquer capitalismo.

Desde a Malecon, ao bairro Chinês, Havana tem muitos encantos. Sua salsa, seu povo alegre, sua revolução tem enchido meu coração de esperança e muito amor .

Os mojitos esplêndidos, a alegria de um povo que sobrevive a tantas revoluções e não sucumbe ao imperialismo, Cuba é sem dúvida patrimônio do meu coração.

Maíra Nery é baiana de Feira de Santana e está em visita a Cuba. O texto e foto foram extraídos de suas páginas no Facebook e Instagram (clique)