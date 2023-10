Abertas hoje as inscrições para 100 jovens aprendizes em Feira

A Prefeitura de Feira, através da Secretaria Municipal de Educação, e em parceria com a Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi), lançou o programa “Jovem Aprendiz Feirense”, que vai oportunizar qualificação profissional a estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal. O evento aconteceu no Centro Municipal Integrado de Educação Inclusiva Colbert Martins da Silva.

Inicialmente, 100 estudantes serão contratados de imediato. Eles atuarão nas secretarias das escolas municipais, no contraturno escolar. A carga horária será de 20 horas semanais. Os jovens receberão salário mínimo, décimo terceiro salário, férias remuneradas, vale transporte em áreas com transporte público, seguro de vida, uniformes e crachás.

O gerente de operações da Renapsi Diego Rocha explicou como funcionará o encaminhamento destes estudantes. “Eles farão um curso de 10 dias pela Renapsi, uma formação inicial para o que vão vivenciar na prática e, em seguida, se apresentarão nas secretarias das escolas do município. Durante toda essa jornada de aprendizagem, os jovens também poderão contar com o apoio e orientação de uma equipe da Rede Nacional de Aprendizagem, composta por psicólogo, assistente social e pedagogos.”

Representando o prefeito Colbert Martins Filho, que se recupera de uma cirurgia feita recentemente, o vice-prefeito Fernando de Fabinho destacou a importância do programa.

“Esta é mais uma importante contribuição do prefeito Colbert para a cidade, são mais 100 famílias que vão passar a ter uma renda através desses jovens contratados”, afirma.

Para a secretária de Educação, Anaci Paim, o programa tem uma importância fundamental porque caminha na direção de duas questões importantes, uma do acesso, com oferta da matrícula regular para o EJA em todas as suas etapas, e outra da permanência e sucesso.

Para participar- os interessados devem ter idade entre 14 a 21 anos (até 20 anos e 11 meses); renda familiar de até 2 salários mínimos per capita; ser estudante da Educação de Jovens e Adultos (EJA) vinculado à Rede Municipal de Ensino. A iniciativa prevê uma cota de 5% a 10% para Pessoa com deficiência – PCD (sem limite de idade) e de 5% para jovens do Sistema Socioeducativo em cumprimento ou egressos.

As inscrições serão abertas hoje (segunda-feira )23 , no site https://jovemfeirense.org.br/